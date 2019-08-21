Зобнин призвал фанатов поддержать «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин призвал болельщиков клуба покупать абонементы на матчи красно-белых. Их стоимость составляет от 7800 до 217000 рублей для новых поклонников и от 7000 до 200 900 для тех, кто уже имел абонемент в прошлом сезоне.
«Нам очень важна ваша поддержка! Покупайте абонементы, приходите на наши матчи, мы взамен будем радовать вас игрой, присылать вам майки и мячи с нашими автографами», — сказал Зобнин.
?? Роман Зобнин ждет вас на домашних матчах команды в новом сезоне!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 21, 2019
Для болельщиков, которые купят абонемент, начиная с 8 августа, у нашего игрока есть особенные подарки ?
Купить абонемент можно по ссылке: https://t.co/1sKn8K5ONY
? До встречи на стадионе! #силавединстве pic.twitter.com/dmrEvioBJj