По информации «СЭ», до закрытия трансферного окна 24-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перейдет в «Химки».

Подмосковный клуб использует опцию выкупа футболиста за 50 миллионов рублей. Трансферное окно в России закрывается 17 октября.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей за «Крылья» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.

Ранее об интересе «Химок» и «Краснодара» писал Metaratings, но в «Краснодаре» его видели в качестве игрока ротации, а в «Химках» он получит место в основе и более выгодные условия контракта.