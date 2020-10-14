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Зиньковский — в «Химках»

21:18
Антон Зиньковский. Фото ФК «Крылья Советов».
Антон Зиньковский. Фото ФК «Крылья Советов».
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По информации «СЭ», до закрытия трансферного окна 24-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перейдет в «Химки».

Подмосковный клуб использует опцию выкупа футболиста за 50 миллионов рублей. Трансферное окно в России закрывается 17 октября.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей за «Крылья» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.

Ранее об интересе «Химок» и «Краснодара» писал Metaratings, но в «Краснодаре» его видели в качестве игрока ротации, а в «Химках» он получит место в основе и более выгодные условия контракта.

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