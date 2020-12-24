Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил «Уфу» с юбилеем. 23 декабря клубу из Башкортостана исполнилось 10 лет.

«Хочу поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения клуба и пожелать им оставаться такими же верными», — сказал Зинченко в видео, опубликованном в Twitter «Уфы».

Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем! ???



Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги ? pic.twitter.com/sN2sNUjjA8 — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Украинский футболист выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. На счету Зинченко 2 гола и 4 результативных передачи в 33 матчах за команду. Летом 2016 года «Манчестер Сити» приобрел Зинченко у «Уфы», портал Transfermarkt.com оценил сделку в 2 миллиона евро.