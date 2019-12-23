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Зимой Кьяртанссон может вернуться в «Ростов»

17:16
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон, права на которого принадлежат «Ростову», может вернуться в донской клуб после первого сбора с казанцами.

29-летний исландец стал игроком «Ростова» в августе 2018 года, подписав 4-летний контракт. Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в шведском «Хаммарбю».

Кьяртанссон провел 17 матчей за «Рубин» в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. (Вячеслав Короткин)

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