Зимой Кьяртанссон может вернуться в «Ростов»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон, права на которого принадлежат «Ростову», может вернуться в донской клуб после первого сбора с казанцами.

29-летний исландец стал игроком «Ростова» в августе 2018 года, подписав 4-летний контракт. Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в шведском «Хаммарбю».

Кьяртанссон провел 17 матчей за «Рубин» в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры