Журналист «РБ Спорт» приглашен на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет пригласил на заседание журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина по инциденту с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Футболист также вызван на заседание.
«Мы пригласили журналиста Виталия Бородина на заседание РФС. Сначала мы думали обойтись записью, но решили, что журналист будет приглашен на заседание в качестве свидетеля», — сказал Григорьянц «СЭ».
Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.
Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»
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|И
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1
|Краснодар
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|8-1
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0