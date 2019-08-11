"Жизнь продолжается". "Урал" - после поражения от "Локо

"Урал" пообещал реабилитироваться после поражения на выезде от "Локомотива" в 5-м туре РПЛ (0:4).

- Доиграли, - написал клуб в Twitter. - Жизнь продолжается, через неделю приложим все силы, чтобы реабилитироваться. А "Локомотиву" - удачи в Лиге чемпионов.

Уральский клуб занимает промежуточное 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 5 матчах при двух победах, ничьей и двух поражениях.

"Локомотив" – "Урал": все голы матча

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