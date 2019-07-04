"Живя в Уфе, болеет за какой-то "Спартак". Не стыдно?". Газизов раскритиковал таких болельщиков

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал свое отношение к болельщикам, которые поддерживают чужие команды. По его словам, таким людям должно быть стыдно.

– Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведет своих детей, свою жену, – сказал Газизов в эфире Youtube-канала "МедиаКорСеть". – Они идут в шарфах "Спартака", ЦСКА. И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен "Спартак", ну смешно. Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: "Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли". А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей и это наши будущие болельщики.