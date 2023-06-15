Жирков заявил, что планирует обучаться на тренера

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков рассказал о планах на будущее.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера, — сказал Жирков. — В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», — цитирует Жиркова ТАСС.