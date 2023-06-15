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Тикнизян — об эпизоде с болельщиком: «Сейчас я бы прошел мимо. Но тогда не мог — люди оскорбляли меня ни за что»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый момент в сезоне 2022/23.

«Когда мы проиграли ЦСКА, «Спартаку», «Динамо», то есть все московские дерби, — сказал Тикнизян «СЭ». — Плюс, если вы помните мое видео на парковке с болельщиком... Тогда я прекрасно понимал, что меня снимают, и что в соцсети попадет именно тот отрезок, где говорю я. Но если углубиться в эту ситуацию, то меня спровоцировали, оскорбили. Я поступил непрофессионально. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. Возможно, исходя из этого горького опыта, сейчас я бы прошел мимо. Но тогда я просто не мог — люди оскорбляли меня ни за что. Тем более это было после игры с «Динамо». А в том матче я считаю, что сыграл на достаточно неплохом уровне. Со мной связывались люди, которые напрямую общались с ультрас, и говорили, что хотят «набить мне морду». Перед матчем с ЦСКА они мне сказали следующее: «Ты выйдешь со стадиона, и они тебя поймают». Я вышел с того же места, просто прошел мимо. Никто ко мне не подошел».

Тикнизян также рассказал, как относился к критике в свой адрес после эпизода.

«Тогда полностью осознал, что есть большое количество людей, которые против меня. Ведь почему-то никто не принял позицию, что на футболиста накинулись. Никто не стал преподносить так, мол, почему они позволяли себе оскорблять его? Все начали говорить в мой адрес: «Что он себе позволяет? Что он орет?» Тогда я сказал [болельщику]: когда мы выиграем четыре-пять игр подряд, посмотрю, что ты скажешь. Собственно, мы сейчас такой отрезок выдали. И у меня возникает вопрос: «Что ты скажешь сейчас?», — добавил Тикнизян.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

Наир Тикнизян. «Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
2
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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