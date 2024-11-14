Жирков рассказал, что его должники не вернули ему свыше 10 миллионов рублей

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что многие люди остались ему должны в общей сложности больше 10 миллионов рублей.

«Есть много людей, которые не вернули мне деньги. Это большая сумма. Больше 10 миллионов? Если вы говорите про рубли, то намного больше», — сказал спортсмен «РБ Спорт».

Жирков завершил карьеру в 2022 году. Он наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и английский «Челси».