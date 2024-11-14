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Онопко — о возможной отставке Карпина из «Ростова»: «Не видно, что он хочет уйти»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.

— Карпин говорил много раз про возможную отставку из-за нефутбольных причин. Есть ощущение, что он не шутит?

— Нет. Валерий Георгиевич продолжает также работать в «Ростове» и в сборной. Не видно, что он хочет уйти. Те комментарии, который он давал в прессе, я не читал. Внутри коллектива мы не чувствуем напряжения, которое бы мешало работать.

Помимо клуба РПЛ Карпин и Онопко также занимают аналогичные должности в сборной России.

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Валерий Карпин
Виктор Онопко
ФК Ростов
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
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12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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