Тарханов: «Дивеев — лучший центральный защитник России»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов считает защитника армейцев Игоря Дивеева лучшим на своей позиции в России.

«Дивеев чуть ли не больше всех забил за ЦСКА в этом сезоне. Он хорошо играет головой, выбирает позицию для включения в атаку. Дивеев и до травм играл хорошо, а после них смог восстановиться, соблюдал правильный режим и смог подготовиться. В обороне он тоже хорош, не только в развитии атаки.

Дивеев — ведущий защитник ЦСКА, он уже опытный, цементирует оборону. Сейчас это вообще лучший центральный защитник России. Наверное, он вообще заменил Игнашевича. Они похожи тем, что оба цементировали оборону, обладают хорошим ударом», — цитирует Legalbet Тарханова.

В этом сезоне 25-летний Дивеев сыграл 15 матчей без замен в РПЛ и забил 5 голов.