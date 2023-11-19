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Сегодня, 23:15

Жирков ответил на вопрос о возможном проведении матча легенд за пределами России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков поделился впечатлениями от ретро-матча с «Локомотивом» (0:1) и выразил надежду на то, что аналогичный матч может состояться за рубежом.

«Давно не виделись с Красичем. Приятно было видеть всех. Плохо, что некоторые игроки не смогли приехать, надеюсь, в ближайшее время подобные матчи еще будут, обязательно соберемся большой компанией. Приглашал ли Красич в Сербию? Не знаю, время еще будет. Увидимся! Хотелось бы провести матч легенд за пределами России, например, между ЦСКА и «Партизаном»? Почему бы и нет? Если организуют — обязательно приму участие», — приводит Metaratings слова Жиркова.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.

Источник: Metaratings
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