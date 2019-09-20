Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей

Тренер «Зенита» Юрий Жевнов прошел обучение по программе УЕФА в Белоруссии на базе местной федерации футбола и получил высшую категорию для тренеров вратарей. Как сообщает официальный сайт «Зенита», экс-голкипер получил по итогам курса диплом и лицензию категории «А» УЕФА для тренеров вратарей.

Напомним, что в тренерском штабе «Зенита» Жевнов работает с сентября 2018 года. После завершения карьеры игрока он также трудился в академии Белорусской федерации футбола и сборной Белоруссии.