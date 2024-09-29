Ньямси: «Угальде и Николсон — сильные нападающие, но мы с Монтесом проделали хорошую работу»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре чемпионата России.

«Я очень рад за команду, что нам удалось обыграть «Спартак» сегодня. Это было отличное дерби. Матч был тяжелым. Угальде и Николсон — сильные нападающие, но мы с Монтесом сегодня проделали хорошую работу», — цитирует Legalbet Ньямси.

«Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» — 16 очков и 6-я строчка.