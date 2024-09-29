Канчельскис: «Спартак» как обычно займет свое четвертое-пятое место»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после поражения «Спартака» от «Локомотива» (1:3) в матче 10-го тура чемпионата России оценил игру красно-белых при Деяне Станковиче.

«Посмотрим, что будет со «Спартаком» в конце сезона. Думаю, он как обычно займет свое четвертое-пятое место. Неважно, как начнешь, важно — как закончишь. Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют. Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

«Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» — 16 очков и 6-я строчка.