Жену Кокорина вынесли из здания суда после оглашения приговора

Жену нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарью Валитову вынесли из здания Пресненского суда Москвы после оглашения приговора.
Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
#КокоринМамаев Дарью Валитову выносят из суда на руках pic.twitter.com/iEu3UNHmGr– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 8 мая 2019 г.
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