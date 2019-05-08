Жену Кокорина вынесли из здания суда после оглашения приговора

Жену нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарью Валитову вынесли из здания Пресненского суда Москвы после оглашения приговора.

Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.