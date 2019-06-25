Жена Риксена поблагодарила фанатов "Зенита" за поддержку экс-игрока команды

Жена бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена Вероника поблагодарила фанатов команды за поддержку ее мужа. Болельщики сделали граффити с надписью "Никогда не сдавайся, Фернандо" и зажгли файеры.

Вероника Риксен в сториз Инстаграма написала "спасибо всем за поддержку".

Риксен, защищавший цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год, страдает боковым амиотрофическим склерозом. Из-за неизлечимого заболевания он полностью парализован и может говорить только с помощью синтезатора речи.