Жена Погребняка — о Зареме: «Огромный ей респект!»

Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала как относится к супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами. 21-й век — это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также быть хорошыми супругами и матерями. Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины. Я за равноправие!» — цитирует Sport24 Погребняк.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100 процентов акций московского клуба, Федун покинул совет директоров и вышел из состава акционеров.