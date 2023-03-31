Жена Погребняка: «Павел стал больше времени уделять семье»

Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала о жизни своего мужа после завершения игровой карьеры.

«Павел прекрасно провел игры за команду легенд футбола. Футбол у него в крови, и 3-4 раза в неделю он постоянно в него играет. После завершения карьеры он стал больше времени уделять семье. У него появилось свободное время. Теперь он детей водит и в школу, и на тренировки, и дома у него с ними разные активности», — приводит Sport24 слова Погребняк.

39-летний россиянин за карьеру выступал за такие клубы, как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.