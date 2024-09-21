«Факел» анонсировал матч с «Зенитом» в виде предсказания гадалки

«Факел» опубликовал видео перед матчем с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

«Башню вижу на твоем пути — самую высокую в Европе. Ждет тебя всадник с двумя золотыми звездами. Сложное испытание. Придется вступить в противостояние со львом, который возвысился над всеми», — говорит гадалка в видео.

Матч состоится 21 сентября. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» после 8 туров РПЛ набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Факел» с 5 очками — на 15-й строчке.