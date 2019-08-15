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«Жена говорит, что русский мат невозможно перевести на немецкий». Шюррле — об изучении русского языка

15 августа 2019, 11:56
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, знает ли матерные слова.

— Моя супруга не так уж и много рассказывала про Россию, — сказал Шюррле. — Ее родители долго жили в Казахстане, а сама она была здесь всего пару раз. Но я знаю кое-что о русской кухне — ее мама готовила несколько русских блюд. Я не говорю по-русски. Чуть-чуть. Very чуть-чуть. Да, я знаю несколько слов (матерных), но не хочу их говорить. Когда я произношу эти слова при жене или ее родственниках, они говорят, что это невозможно перевести на немецкий — настолько это жестко.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HUByWujbXO39pp2gIKNPTJ1CcgY2S_-mdDGicG2dhlwXXqwXoX3y-u7Y

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