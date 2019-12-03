Жена Ерохина: «Стараемся тратить не зарплату, а то, что приходит из ранее вложенных денег»

Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина рассказала, как они распоряжаются деньгами.

— Была ли у меня мысль, что жизнь удалась и можно расслабиться? Помимо денег есть такое понятие, как самореализация. Поэтому нет, — цитирует Ерохину «Фонтанка». — Скорее хочется себя как-то проявить, сделать что-то хорошее. Безусловно, есть желание и заработать. Ни один мой проект не был чисто имиджевым. Я всегда выстраиваю бизнес как бизнес, который должен приносить деньги. Но это, опять же, часть самореализации. Биткоины? Именно таких вложений у нас нет. Есть инвестиции. Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия.

Ранее Вероника Ерохина открыла два ресторана в Санкт-Петербурге.

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