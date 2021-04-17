Гильерме поблагодарил болельщиков «Локомотива» за акцию поддержки
Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал «СЭ» поддержку болельщиков в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1).
«Локомотив» подготовил для болельщиков специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине. Футболист был дисквалифицирован на 2 игры за поведение в матче 25-го тура против «Спартака» (2:0).
«С победой, хочу поблагодарить всех болельщиков и клуб за такую поддержку как сегодня, мне было очень приятно. Ради таких моментов стоит играть в этом клубе», — сказал Гильерме «СЭ».
Следующий матч против «Тамбова» 24 апреля Гильерме также пропустит из-за дисквалификации.
(Антон Иванов)
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