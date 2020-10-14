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«Жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне». Кураньи — о назначении Шварца

21:04
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Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.

— «Динамо» сделало отличный выбор, — приводит слова Кураньи официальный сайт клуба. — Возможно, у Сандро не такой большой послужной список, как это может показаться на первый взгляд, но не стоит придавать этому серьезного значения. Шварц — высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты «Майнца» были крайне расстроены его уходом.

Сандро знает, как делать хорошие команды, у него своя идея игры, которую он умеет донести до футболистов, у него прогрессивное футбольное мышление, так что жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне!

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15841

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