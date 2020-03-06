Жанелли Имбула передал привет из Москвы. Фото

Новичок «Сочи» полузащитник Жанелли Имбула передал привет из Москвы и подписал необходимые бумаги. Видео с хавбеком выложены в сториз «Сочи» в Instagram.

Ранее игрок уже побывал в расположении команды, где прошел через «тоннель для новичков».

РФС уже утвердил переход игрока вне трансферного окна.

27-летний хавбек присоединился к «Сочи» на правах свободного агента. Сезон-2019/20 Имбула начал в «Лечче», проведя три неполных матча в серии A.

«Сочи» после 20 туров занимает последнее место в таблице Тинькофф-чемпионата России с 15 очками.