«Зенит» заключил соглашение с «Эльдорадо»

«Зенит» объявил о заключении контракта с торговой сетью «Эльдорадо». В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Александр Медведев и управляющий директор компании Сергей Ли.

— Сегодня для компании «Эльдорадо» важное событие. Мы считаем «Зенит» символом Петербурга, — сказал Медведев. - Подписали контракт до окончания первой половины следующего сезона. Надеюсь, нам удастся провести много совместных мероприятий, которые повлияют на имидж нашей сети и будут успешными, — отметил Ли.

— Очень приятно расширять список наших спонсоров и рекламодателей. Особенно, если рекламодатель работает в развивающейся сети бытовой техники и электроники. Это крупнейшая сеть в нашей стране, больше 500 точек реализации продукции. Известно, что Эльдорадо — мифологическая страна, богатая золотом. У нас тоже есть много золота — пять золотых медалей. У нас много планов, различные мероприятия, использование совместных баз данных. Уверен, это сотрудничество будет расширяться. (Дмитрий Зимин)