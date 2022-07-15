«Зенит» впервые с сезона-2016/17 не сумел начать чемпионат России с победы

«Зенита» сыграл вничью с «Химками» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» впервые с сезона-2016/17 не сумел начать чемпионат России с победы: тогда петербургская команда сыграла в первом туре РПЛ вничью с «Локомотивом» (0:0).

Также «Зенит» впервые с 2007 года не смог обыграть «Химки». Таким образом, прервалась 11-матчевая серия побед сине-бело-голубых над подмосковных клубом.

До сегодняшнего дня «Химки» лишь один раз за 12 официальных матчей смогли не проиграть «Зениту» — в июне 2007 года (2:2).