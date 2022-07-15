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«Зенит» впервые с сезона-2016/17 не сумел начать чемпионат России с победы

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенита» сыграл вничью с «Химками» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» впервые с сезона-2016/17 не сумел начать чемпионат России с победы: тогда петербургская команда сыграла в первом туре РПЛ вничью с «Локомотивом» (0:0).

Также «Зенит» впервые с 2007 года не смог обыграть «Химки». Таким образом, прервалась 11-матчевая серия побед сине-бело-голубых над подмосковных клубом.

До сегодняшнего дня «Химки» лишь один раз за 12 официальных матчей смогли не проиграть «Зениту» — в июне 2007 года (2:2).

ФК Зенит
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
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Зенит

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