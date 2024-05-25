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Сегодня, 19:40

«Зенит» во второй раз обеспечил чемпионство в последнем туре сезона

Кирилл Бурдаков
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Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском.

При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.

Все «золотые» матчи «Зенита в чемпионате России

Сезон

Тренер

Тур

Город

Матч

2007

Дик Адвокат

30-й

Раменское

Сатурн (г) — 1:0

2010

Лучано Спаллетти

28-й

Санкт-Петербург

Ростов (д) — 5:0

2011/12

Лучано Спаллетти

41-й

Санкт-Петербург

Динамо (д) — 2:1

2014/15

Андре Виллаш-Боаш

28-й

Санкт-Петербург

Уфа (г) — 1:1

2018/19

Сергей Семак

27-й

Грозный

Ахмат (г) — 1:1

2019/20

Сергей Семак

26-й

Краснодар

Краснодар (г) — 4:2

2020/21

Сергей Семак

28-й

Санкт-Петербург

Локомотив (д) — 6:1

2021/22

Сергей Семак

27-й

Санкт-Петербург

Локомотив (д) — 3:1

2022/23

Сергей Семак

26-й

Санкт-Петербург

Спартак (д) — 3:2

2023/24

Сергей Семак

30-й

Санкт-Петербург

Ростов (д) — 2:1
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РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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