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Сегодня, 11:45

«Зенит» в феврале 2024 года сыграет на турнире с бразильскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, с кем будет играть «Зенит» на зимнем Кубке в Катаре.

— Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

— Это не проблема. Единственная сложность — календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию. Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

— Когда пройдет этот турнир?

— С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

— Как проходили переговоры с «Зенитом»?

— Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении. Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.

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Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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