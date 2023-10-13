В «Пари НН» высказались о дебюте Севикяна за сборную Армении: «Эдгар большая умница»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дебюте полузащитника нижегородцев Эдгара Севикяна за сборную Армении в рамках квалификации к Евро-2024 в матче против Латвии (0:2).
«Обязательно поздравлю Эдгара, пока еще не успел. Его дебют оцениваю хорошо. Эдгар большая умница. Ждем возвращения в клуб. Уже начали скучать по нему», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
В конце августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России.
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|
3
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|11
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|20
|
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|5
|4
|2
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|
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|5
|2
|4
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|17
|
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|4
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|3
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|
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|3
|2
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|
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|11
|3
|1
|7
|10-16
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|
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|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
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|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
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|1
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