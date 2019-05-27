"Зенит" ушел в отпуск до 14 июня

В понедельник, 27 мая, игроки и тренеры "Зенита" ушли в летний отпуск, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Планируется, что команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию.

Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).

Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев с 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.

Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

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