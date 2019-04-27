"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2.

В составе хозяев отличились защитник Кирилл Алоян и форвард Никита Симдянкин. У самарцев дубль оформил нападающий Егор Голенков.

В турнирной таблице "Зенит" набрал 46 очков и остался на 7-м месте, "Крылья Советов" располагаются на 8-й строчке, имея в своем активе 39 баллов.

Молодежные команды

26-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов – мол." (Самара) – 2:2 (1:0)

Голы: Алоян, 45+2 (1:0). Голенков, 50 (1:1). Симдянкин, 70 (2:1). Голенков, 82 (2:2).

Судья: Ободеев (Рыльск).

27 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".