«Зенит» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021

«Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Питерцы обеспечили себе чемпионский титул. Они примут участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Своих соперников «Зенит» узнает 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах. Питерцы попадут в первую корзину. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 октября, заключительные — 8 и 9 декабря. Финал состоится 29 мая 2021 года на в Стамбуле.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место на групповом этапе. В квартете питерцев были: «Лейпциг», «Лион» и «Бенфика».

Впервые в истории российского футбола чемпион стал известен за четыре тура до конца. Команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории выигрывает национальный чемпионат. Причем «Зенит» становится чемпионом второй сезон подряд. Оба года командой руководит Сергей Семак.