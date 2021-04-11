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Форвард «Сочи» Барсов поделился эмоциями от дебютного матча в РПЛ

11:19
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Форвард «Сочи» Максим Барсов высказался о дебютном матче в РПЛ после полуторагодичного восстановления после травмы крестообразной связки колена.

«После дебюта в РПЛ я был доволен, что вышел, но понимал, что это какая-то маленькая ступенька — наконец-то выйти на поле, восстановиться после травмы. Также сразу понял, что теперь стоят другие цели — забивать голы, попадать в основной состав, получать больше игрового времени. Не было какой-то эйфории, что я выполнил цель и успокоился», — цитирует Брасова пресс-служба РПЛ.

Напомним, футболист был травмирован в апреле 2019 года. Тогда «Сочи» выступал в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26463.html

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