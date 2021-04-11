Форвард «Сочи» Барсов поделился эмоциями от дебютного матча в РПЛ
Форвард «Сочи» Максим Барсов высказался о дебютном матче в РПЛ после полуторагодичного восстановления после травмы крестообразной связки колена.
«После дебюта в РПЛ я был доволен, что вышел, но понимал, что это какая-то маленькая ступенька — наконец-то выйти на поле, восстановиться после травмы. Также сразу понял, что теперь стоят другие цели — забивать голы, попадать в основной состав, получать больше игрового времени. Не было какой-то эйфории, что я выполнил цель и успокоился», — цитирует Брасова пресс-служба РПЛ.
Напомним, футболист был травмирован в апреле 2019 года. Тогда «Сочи» выступал в ФНЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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