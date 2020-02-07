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«Зенит» сыграет с «Кайратом» и «Аланией»

18:32
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Определилось расписание товарищеских игр на третьих сборах «Зенита», информирует сайт клуба.

17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало — в 11.00 по московскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17.00).

22 февраля команда также проведет два матча — против минских «Ислочи» (11.00) и «Динамо» (17.00).

Сине-бело-голубые будут проходить тренировочные сборы в Турции с 14 по 22 февраля.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-07-sine-belo-golubye-provedut-chetyre-matcha-na-gazprom-trenirovochnykh-sborakh-v-turtsii.htm

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