«Зенит» — «Рубин»: Соболева заменили в перерыве

Нападающий «Зенита» Александр Соболев был заменен в перерыве матча 22-го тура РПЛ против «Рубина».

Вместо россиянина на поле вышел Лусиано.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».