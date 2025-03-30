«Зенит» — «Рубин»: казанцы остались в меньшинстве

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

Россиянин был удален с поля на 55-й минуте после грубого подката в адрес Густаво Манутана.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».