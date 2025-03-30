«Зенит» — «Рубин»: Лусиано вывел петербуржцев вперед

Нападающий «Зенита» Лусиано открыл на 51-й минуте матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Аргентинец реализовал выход один на один. Игрок вышел на поле в перерыве матча вместо Александра Соболева.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».