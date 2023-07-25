«Зенит» рассматривает вингера «Марселя» Ундера как замену Малкому
«Зенит» проявляет интерес к вингеру «Марселя» Дженгизу Ундеру, сообщает Sport24.
По информации издания, турецкий нападающий рассматривается в качестве замены Малкому, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».
Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллионов евро.
Всего он сыграл 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24
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