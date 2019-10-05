«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд
14:33
Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
Отметим, что ничейный результат 2:2 держался на табло до 89 минуты, на которой полузащитник уральской команды Сергей Кротов установил окончательный результат.
Молодежные команды
12-й тур
«Урал — мол.» — «Зенит — мол.» — 3:2 (2:1)
Голы: Маковский, 7 (1:0). Симутенков, 10 (1:1). Жестарев, 28 (2:1). Ногтев, 54 (2:2). Кротов, 89 (3:2).
Судья: Биглов (Уфа).
5 октября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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