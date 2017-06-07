"Зенит" презентует Манчини 13 июня

13 июня в 19.00 в Санкт-Петербурге состоится презентация нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Мероприятие пройдет на "Сибур-Арене", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с российским клубом по схеме "3+2".
На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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зенит-супер-чемпион
а почему тринадцатого?
22:10 7 июня
Производственник
King's Bounty III и IМитяй Антибомж два хронических идиота с упоением наперегонки загадили ветку рассказали бы лучше как они активно.подобно вихрю влились в нетрадиционное сообщество Ну этих ,которых кукареку
17:34 7 июня
bep77
О великий и могучий!!! Ты всё стерпишь((( Зенит кому-то подарит Манчини 13 июня??? Или всё-таки представит?
17:20 7 июня
bep77
ShellSPb ,,, рядом с Зенит Ареной =========== А что это такое?
17:18 7 июня
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж King's Bounty IIII Митяй Антибомж King's Bounty IIII, КАРАСЬ - педобир получается? )) ______________ Ученик золи боя ! ps А где Кирилл Залупич ? ********** Не знаю, давно не видать. Он даже прогнозы и фэнтези забросил задолго до окончания. А золибой по-моему наоборот по старым и вонючим больше )) Во всяком случае, все абреки, которые пользуются его услугами, именно такие старые, пузатые, волосатые, потные и вонючие )) Да и дальнобои все совершеннолетние, иначе как бы они права получили )) У Крыса другой наставник, имхо. _____________ Тогда Черт Гарик пОпов.
16:20 7 июня
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII Митяй Антибомж King's Bounty IIII, КАРАСЬ - педобир получается? )) ______________ Ученик золи боя ! ps А где Кирилл Залупич ? ********** Не знаю, давно не видать. Он даже прогнозы и фэнтези забросил задолго до окончания. А золибой по-моему наоборот по старым и вонючим больше )) Во всяком случае, все абреки, которые пользуются его услугами, именно такие старые, пузатые, волосатые, потные и вонючие )) Да и дальнобои все совершеннолетние, иначе как бы они права получили )) У Крыса другой наставник, имхо.
16:17 7 июня
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж King's Bounty IIII, КАРАСЬ - педобир получается? )) ______________ Ученик золи боя ! ps А где Кирилл Залупич ?
16:12 7 июня
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII, КАРАСЬ - педобир получается? ))
16:10 7 июня
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж King's Bounty IIII, здарова! Видел сегодня на какой-то веточке КАРАСЬ с каким-то Бибигоном двухтысячным сплелись ешё с вечера в шесят девятой и друг другу наяривали всю ночь )) ___________ Да ! Бибибон 2000 г. р., а карась любит молодое тело в дело...
16:05 7 июня
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII, здарова! Видел сегодня на какой-то веточке КАРАСЬ с каким-то Бибигоном двухтысячным сплелись ешё с вечера в шесят девятой и друг другу наяривали всю ночь ))
15:56 7 июня
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Millwall82, это я про газоболотный политпроект, ФК Бомжевик, знаешь такой? ______________ Привет, Мич ! Бомжи не отличаются умом и сообразительностью...
15:51 7 июня
Митяй Антибомж
Millwall82, это я про газоболотный политпроект, ФК Бомжевик, знаешь такой?
15:47 7 июня
Millwall82
Но Манчини не в Спартаке.
15:45 7 июня
Millwall82
Митяй Антибомж, это ты про Спартак? О да за пределами МКАДа эту команду ненавидят. Особенно варваров быдло-болел.
15:45 7 июня
Митяй Антибомж
Интересно, Манчини хоть раз работал в команде, которую ненавидит вся страна? ))
15:40 7 июня
marksan
Будет салют из орудия Петропавловки! Чтобы помнили, как залп Авроры!
15:12 7 июня
King's Bounty IIII
Хряк Бабушек и дедушек скорее всего не пустят на презентацию. _____________ Pet Shop Boy ! негодуэ
15:04 7 июня
King's Bounty IIII
Свинству Бой! Пригласят хряка, забьют и всем подарят по шашлычку. у-ха-ха. Хряк не жилец. ___________ Твое тело пойдет в дело !
15:03 7 июня
ShellSPb
Свинству Бой! правильно - рядом с Зенит Ареной ;) все кто пелил теперь сидят у вас в московии в совете федерации
14:46 7 июня
Свинству Бой!
Пригласят хряка, забьют и всем подарят по шашлычку. у-ха-ха. Хряк не жилец.
14:43 7 июня
Свинству Бой!
ShellSPb ////Это там же ,где и Распил наша Арена, чуть в стороне.
14:42 7 июня
Хряк
Бабушек и дедушек скорее всего не пустят на презентацию.
14:37 7 июня
ShellSPb
сибур-Арена это где?
14:27 7 июня