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Наумов: «Жемалетдинов — гораздо большая потеря для «Локо», чем Кухта»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».

«Жемалетдинов — гораздо большая потеря для «Локо», чем Кухта. Ринат — системообразующий игрок, а Кухта проявил себя в нескольких матчах, но часто выпадал из игры. В полной мере в командную игру он не влился. Не думаю, что для «Локомотива» это будет большая потеря. Не сказать, что он легкозаменяемый, но там есть кому играть впереди: Изидор и Камано. Хотя бы в аренду ушел, а не приостановил контракт. Это делает ему честь. Но думаю, что тут еще вопрос зарплаты. Приостановил бы контракт, «Локомотив» бы ему зарплату не платил», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Владислав Наумов
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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