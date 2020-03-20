«Зенит» поздравил Ломбертса с днем рождения

20 марта бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс отмечает день рождения. Ему исполнилось 35 лет.

Петербургский клуб поздравил бельгийца с днем рождения.

Николасу Ломбертсу — 35! С днем рождения, Нико! pic.twitter.com/h4gxhNh7So — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 20, 2020

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год. В составе сине-бело-голубых стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Сейчас Ломбертс выступает за бельгийский «Остенде».