РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» поздравил Ломбертса с днем рождения

11:14
Теги:

20 марта бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс отмечает день рождения. Ему исполнилось 35 лет.

Петербургский клуб поздравил бельгийца с днем рождения.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год. В составе сине-бело-голубых стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Сейчас Ломбертс выступает за бельгийский «Остенде».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир