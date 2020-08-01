«Зенит» получил премию Liga Fair Play по итогам сезона

«Зенит» по итогам сезона-2019/20 в Тинькофф РПЛ стал обладателем приза Liga Fair Play — совместной премии премьер-лиги и ее генерального партнера БК «Лига ставок».

Как информирует пресс-служба РПЛ, сине-бело-голубые завершили сезон с наивысшим средним показателем по рейтингу Fair Play 7,744 балла. Вторым стал «Урал» (7,723), третье место заняла «Уфа» (7,606). Во время сезона награду по итогам месяца получали «Урал» (июль, сентябрь), «Рубин» (август), ЦСКА (октябрь) и «Сочи» (ноябрь, декабрь).

Цель премии Liga Fair Play — продвижение идей и принципов фэйр плей. Победитель определяется по следующим параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.