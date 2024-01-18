«Зенит» открыл продажи билетов на все домашние матчи РПЛ до конца сезона

«Зенит» объявил об открытии продаж билетов на все домашние матчи РПЛ-2023/24 до конца сезона.

Сине-бело-голубые примут «Спартак», «Рубин», «Балтику», «Оренбург», ЦСКА и «Ростов».

«Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18 матчах. Матч питерского клуба со «Спартаком» запланирован на 3 марта.

Президент РПЛ Александр Алаев ранее сообщил, что календарь игр на вторую часть турнира будет опубликован в начале 2024 года.