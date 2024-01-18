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Круговой улетел в Петербург, где будет тренироваться с «Зенитом»-2

Алина Савинова
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Защитник Данил Круговой покинул расположение основной команды «Зенита» и улетел в Санкт-Петербург, сообщает «Спорт День за Днем».

В Питере футболиста ждут тренировки с «Зенитом»-2 в манеже «Газпром»-Академии. Отмечается, что команда Андрея Почепцова уже приступила к занятиям. 13 февраля игроки «Зенита»-2 отправятся на сбор в Турцию.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Сообщалось, что Круговой отказался от 10 миллионов евро по контракту в петербургском клубе, так как хочет получать больше игрового времени.

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/krugovoy-uletel-v-peterburg-on-budet-trenirovatsya-s-zenitom-2
Данил Круговой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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