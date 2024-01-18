Круговой улетел в Петербург, где будет тренироваться с «Зенитом»-2

Защитник Данил Круговой покинул расположение основной команды «Зенита» и улетел в Санкт-Петербург, сообщает «Спорт День за Днем».

В Питере футболиста ждут тренировки с «Зенитом»-2 в манеже «Газпром»-Академии. Отмечается, что команда Андрея Почепцова уже приступила к занятиям. 13 февраля игроки «Зенита»-2 отправятся на сбор в Турцию.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Сообщалось, что Круговой отказался от 10 миллионов евро по контракту в петербургском клубе, так как хочет получать больше игрового времени.