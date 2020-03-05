Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам решение КДК по матчу 20-го тура Тинькофф-чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (0:0).

— Мы посмотрели полную запись эпизода (попытки сорвать баннер болельщиком Николаем Зубановым) и оценили действия болельщиков «Зенита» и «Локомотива», служб стюардов и ЧОП на стадионе в Санкт-Петербурге, — заявил Григорьянц. — За неправомерное действие зрителя, направленное на возбуждение вражды, «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а также на 100 тысяч рублей — за необеспеченные безопасности принимающей стороной. «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (залезали на ограждение) и нарушение общественного порядка. За скандирования с использованием нецензурной лексики «Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей. (Евгений Белоусов)