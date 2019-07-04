22:43 | Футбол — РПЛ

"Зенит" опубликовал видео с медосмотра Дугласа Сантоса

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"Зенит" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео с медосмотра новичка команды Дугласа Сантоса. 25-летний бразильский защитник сегодня подписал с сине-бело-голубыми 5-летний контракт.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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