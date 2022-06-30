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Сегодня, 14:13

В «Спартаке» поддерживают кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб поддерживает кандидатуру Александра Алаева на пост президента Тинькофф РПЛ.

«Мы поддержали кандидатуру Алаева, это правда», — сообщил Зеленов.

Алаев стал временным президентом премьер-лиги 27 июня после того, как Ашот Хачатурянц ушел с поста главы РПЛ.

Новый президент РПЛ будет выбран на внеочередном заседании общего собрания клубов лиги, которое состоится 16 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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